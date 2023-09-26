الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبدالناصر.. شاهد

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

وقام الفريق أول محمـد زكى، بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.

كما التقى بأسرة الزعيم الراحل ونقل لهم اعتزاز وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وما قدمه من خدمات لمساندة الشعوب فى تطلعاتها نحو الحرية والاستقلال.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، أن التاريخ المصرى يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبدالناصر، مشيراً إلى أن مصر اليوم تصنع معجزة حقيقية بإرادة حرة قوية فى مواصلة المسيرة التنموية والحضارية وخلق مجتمع آمن يشعر فيه المواطن بالعزة والكرامة.

حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة، وأسرة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.