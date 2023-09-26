دوري نايل.. تعرف على تشكيل سموحة لمباراة بلدية المحلة

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء بلدية المحلة، والمقرر إقامته في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

وجاء تشكيل سموحة كالآتي:

حارس المرمى:الهاني سليمان .

خط الدفاع: محمد المغربي - أحمد حكم - محمود وحيد - شريف رضا.

خط الوسط: عمرو قلاوة -حمدي علاء - أحمد خالد - لحسن دهدوه -مصطفى البدري

خط الهجوم: فادي فريد .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

حسين تيمور وحسين فيصل وأبو بكر محمد وإسلام جابر وحليمو وحسام حسن واحمد جمال وميدو وعبداللطيف.