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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مجلس جامعة المنصورة يوافق على منح درجات علمية وتعيين مدرسين

مجلس جامعة المنصورة
مجلس جامعة المنصورة
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وافق مجلس جامعة المنصورة ، خلال جلستة المنعقد اليوم، برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة، على منح عدد من الدرجات العلمية منها  منح 12 أستاذ مساعد درجة أستاذ، منح 18 مدرس درجة أستاذ مساعد، وتعيين 21 بوظيفة مدرس، ومنح 2 اللقب العلمي لوظيفة استشاري، تعيين 1 بدرجة زميل.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس جامعة المنصورة  رقم 603 برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والتي جرى الموافقة على بدء الدراسة في برنامج الدبلوم العامة في التربية – بنظام الساعات المعتمدة اعتباراً من العام الجامعي 2023/2024، بدء الدراسة في برنامج الدبلومة المهنية في العيادة النباتية وتقنيات صحة النبات- بنظام الساعات المعتمدة بكلية الزراعة.

كما قرر مجلس جامعة المنصورة تخصيص عدد من المنح الدراسية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) عام 2023 والمرشحين إلى كليات الجامعة في العام الجامعي 2023/2024.

ووافق مجلس الجامعة على عدد من اتفاقيات التعاون منها  اتفاقية الشراكة العلمية بين كلية الطب بالجامعة وبين كلية الطب جامعة بنغازي بدولة ليبيا، عقد مذكرة تفاهم بين الجامعة وجامعة المثنى بدولة العراق، مذكرة التفاهم بين قسم الميكروبيولوجي والمناعة الطبية بكلية الطب بالجامعة وبين معهد الميكروبيولوجي الطبية بكلية الطب جامعة زارلاند بألمانيا.
ووافق المجلس على منح الطلاب الافارقة عدد خمس منح مجانية للدراسة بنظام الساعات المعتمدة (أون لاين) ببرنامج الماجستير المهني في المناعة والطب التجددي (باللغة الإنجليزية) بكلية الصيدلة.

يذكر أن مجلس جامعة المنصورة قد عقد اليوم جلسته رقم 603 برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.
واستهل المجلس بتقديم التهنئة لكل منتسبي الجامعة بمناسبة  ذكرى المولد النبوي الشريف ومرور خمسين عامًا على انتصارات السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى استعداد الجامعة لتنظيم عدة فعاليات للمشاركة في الاحتفال بذكرى النصر لنشر الوعي وترسيخ ثقافة الانتماء لدى طلاب الجامعة.
وأكد رئيس الجامعة على أهمية عقد العديد من الأنشطة المختلفة  والتركيز على الأنشطة التى تعمل على تنمية روح الانتماء الوطني لدى شباب الجامعة وتنمية طاقاتهم الإيجابية والوعي بالمخاطر التي تهدد المجتمع ومنها مخاطر الإدمان والتطرف وحروب الجيل الرابع وزيادة الوعى بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة والتحول للجمهورية الجديدة والتعريف بالاستحقاقات الدستورية فى الفترة القادمة.

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