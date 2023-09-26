كتاب إلكتروني وسكن جيد للمغتربين.. كيف استعدت جامعة المنصورة للعام الدراسي الجديد؟

أعلن الدكتورمحمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، اليوم، استعدادت الجامعة للعام الدراسي 2023 / 2024 والمقرر فى 30 سبمتمبر الجاري.

وقال البيومى فى تصريحات صحفية، اليوم، ان استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2023 /2024 قد تمثلت في الانتهاء من أعمال صيانة الحرم الجامعى والعلامات الارشادية، الانتهاء من أعمال صيانة المدرجات والقاعات الدراسية واستيفاء المعامل والورش لمتطلبات السلامة، وتحديث اللوائح لمختلف الكليات ، تحديث المحتوى الدراسى بما يتواكب مع التطورات الحديثة، واعلان الجداول بشكل الكترونى على منصة الطلاب، الاستمرار فى تطبيق منظومة الكتاب الالكترونى، التوسع فى التقييم الالكترونى للطلاب طبقًا لطبيعة المقررات.

كما استعرض نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب استعدادات الجامعة وجاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين مع بداية اليوم الأول فى العام الدراسى، زيادة الدعم المخصص للطلاب الغير قادرين لشراء الكتب والمصروفات الدراسية، إقامة معارض بمصروفات مخفضة الأدوات الدراسية والمعامل ، استمرار الكشف الطبى للطلاب الجدد وتقديم الخدمات الطبية من خلال مستشفى الطلبة والعيادات بكل كلية على مدار العام الدراسى.

يذكر أن مجلس جامعة المنصورة قد عقد اليوم جلسته رقم 603 برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

واستهل المجلس بتقديم التهنئة لكل منتسبي الجامعة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ومرور خمسين عامًا على انتصارات السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى استعداد الجامعة لتنظيم عدة فعاليات للمشاركة في الاحتفال بذكرى النصر لنشر الوعي وترسيخ ثقافة الانتماء لدى طلاب الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية عقد العديد من الأنشطة المختلفة والتركيز على الأنشطة التى تعمل على تنمية روح الانتماء الوطني لدى شباب الجامعة وتنمية طاقاتهم الإيجابية والوعي بالمخاطر التي تهدد المجتمع ومنها مخاطر الإدمان والتطرف وحروب الجيل الرابع وزيادة الوعى بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة والتحول للجمهورية الجديدة والتعريف بالاستحقاقات الدستورية فى الفترة القادمة.