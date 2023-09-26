ads
الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصديق على 22 حالة تصالح مخالفات بناء لأهالي طور سيناء

جانب من التصديق
جانب من التصديق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم ، على 22 قرار تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء "نموذج 10" وذلك خلال عرض أحمد الحضري نائب رئيس مدينة طور سيناء، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً  على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح بذلك اجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 368 حالة تصالح علي مخالفات البناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

ads
- التصديق على قرارات تصالح - طور سيناء - اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء أحمد الحضري نائب رئيس مدينة طور سيناء
ads