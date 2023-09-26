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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية يشارك في قافلة السلع الغذائية لمحافظة شمال سيناء

أسماك بحيرة البردويل
أسماك بحيرة البردويل
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أعلن اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، مشاركة الجهاز في القافلة بالسيارات المحملة بالأنواع المختلفة من أسماك بحيرة البردويل الطازجة، التي أطلقها صباح اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي.

وأضاف "فرحات" ان نسبة التخفيض  سوف تصل إلى 50% تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار مبادرة وزارة الزراعة خير مزارعنا لأهالينا ودعما لأهالينا في محافظة شمال سيناء وتزامنا مع احتفالات مصر بنصر أكتوبر العظيم

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي قد أطلق صباح اليوم قافلتين الأولى للسلع الغذائية 41 سيارة محملة بـ75 طن من السلع الغذائية الأساسية للاسرة المصرية بتخفيض 50% بالإضافة الى كراتين مجانية هدية من الرئيس السيسي والقافلة الثانية للخدمات البيطرية لتقديم كافة أوجه الرعاية البيطرية مجانا لمواشي صغار المزارعين والمربين في شمال سيناء

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خير مزارعنا لاهالينا بحيرة البردويل الثروة السمكية شمال سيناء
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