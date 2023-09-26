الشرقية تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

الثلاثاء 26/سبتمبر/2023 - 03:28 م

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على المدارس والتأكد من انتهاء أعمال الصيانة بها وجاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي الجديد وكذلك رفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين وعدم السماح بتواجد وكافيتريات وكافيهات وباعة جائلين بمحيط المدارس حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

جاء ذلك اليوم خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمستشار العسكري للمحافظة والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية والمقدم شريف عمران وكيل إدارة الحماية المدنية ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

واطمأن المحافظ من وكيل أول وزارة التربية والتعليم على استلام الكتب المدرسية وتجهيزها لتوزيعها على الطلاب مع اول أيام العام الدراسي الجديد لضمان انتظام العملية التعليمية

وخلال الإجتماع شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

كما أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف اعمال النظافة والتجميل وإزالة كافة العبارات واللافتات من على الجدران والأسوار بالطرق العامة والداخلية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتطرق الإجتماع إلى تأكيد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالإستمرار في بذل مزيد من الجهد والعمل للإنتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وذلك بعد أن قطعت المحافظة شوطاً طويلاً في هذا الملف الهام واستطاعت أن تضع رؤية واضحة للتعامل معه حتى أصبح لدينا الأن قاعدة بيانات موضح بها أراضي أملاك الدولة بكافة المراكز والمدن لتتصدر المحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة