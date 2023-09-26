حسام أشرف يقود هجوم بلدية المحلة لمواجهة سموحة في الدوري

أعلن أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بلدية المحلة، التشكيل الرسمي لمواجهة سموحة بعد قليل، على استاد غزل المحلة، لحساب منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

ويقود حسام أشرف هجوم بلدية المحلة، في التشكيل الذي يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود ماهر

خط الدفاع: محمد عبدالرازق- محمد صابر- أحمد رضا- حسام حسن.

خط الوسط: يوسف حسن- عبدالرحمن اللاهوني- ماجد هاني .

خط الهجوم: عبدالرحمن سمانة- عبدالناصر ديماريا- حسام أشرف.

ويحافظ أحمد عبدالرؤوف، على نفس تشكيل الجولة الأولى، بعد الفوز على مضيفه المقاولون العرب بهدفين دون رد.