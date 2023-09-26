طب أسنان الفيوم تشارك بقافلة طبية بقرية سنوفر ضمن مبادرة "100 يوم صحة"

شاركت كلية طب الأسنان، جامعة الفيوم، بالتعاون مع الادارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ومديرية الصحة بالفيوم في قافلة طبية لعلاج الأسنان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وذلك اليوم الثلاثاء، بقرية سنوفر مركزالفيوم.



وصرح الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن مشاركة جامعة الفيوم في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة تاتي إنطلاقا من دور الجامعة ورسالة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات الطبية المتنوعة والتوعية اللازمة .

واضاف أن اليوم شهد انطلاق قافلة طبية لعلاج الأسنان بقرية سنوفر مركز الفيوم، وشارك فيها نخبة من اعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأسنان بالجامعة.

واكد أن جامعة الفيوم مستمرة في تنظيم القوافل الطبية والتمريضية والتوعوية خلال مدة المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وذلك حتي نهاية شهر سبتمبر 2023 .

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة واشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة لمياء إبراهيم عميد كلية طب الأسنان والدكتور هيثم عمرو وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

380829736_824341729693122_4758651578931667116_n