صور.. زحام أمام مكاتب التوثيق فى الدقهلية لعمل توكيلات الانتخابات الرئاسية

شهدت مكاتب توثيق الشهر العقارى والمخصصة لعمل توكيلات لمرشحى انتخابات رئاسة الجمهورية وعددها 8 على مستوى محافظة الدقهلية، إقبال مئات المواطنين على مكاتب التوثيق لعمل توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعد التأييدات الرئاسية شرطا أساسيا لخوض الانتخابات الرئاسية.

وحرص المواطنون على التوافد والاحتشاد امام مكاتب التوثيق لعمل التوكيلات، فيما اقامت أمانات الأحزاب التي اعلنت تأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي، فى توزيع المياه المبردة على المواطنين ومساعدة كبار السن .

وخصصت مصلحة الشهر العقاري 8 مكاتب توثيق على مستوى محافظة الدقهلية لعمل التوكيلات وهي :

1- مكتب توثيق المركبات بمنطقة المجزر الآلي بمدينة المنصورة

2- مكتب توثيق ضواحي المنصورة بمجمع خدمات منية سندوب أعلى المسجد

3- مكتب توثيق طلخا بمنطقة المعلمين بجوار محطة المياه

4- مكتب توثيق الحصص في مجمع خدمات المواطنين بقرية الحصص مركز شربين

5- مكتب توثيق ميت غمر بشارع المعاهدة بجوار بنزينة أبو سالم

6- مكتب توثيق استثمار جمصة بمقر هيئة الاستثمار بجمصة

7- مكتب توثيق الستاموني

8- مكتب توثيق الجمالية بمبنى مجلس المدينة بشارع البحر

يذكر أن القانون يتضمن الحصول علي 25 ألف تأييد عبر التوكيلات بالشهر العقاري علي أن تكون من 15 محافظة، وبحد أدنى 1000 تأييد في كل محافظة، وحدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسية في مادته الأولى الشروط التي يجب توافرها في مرشح الرئاسة، حيث نصت على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، وشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.

زحام المواطنين بمقرات الشهر العقاري في الدقهلية لعمل توكيلات الرئاسة

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