إقبال على مكاتب الشهر العقاري بالفيوم لتحرير توكيلات للرئيس السيسي.. صور

توافد المئات من أبناء محافظة الفيوم على مكاتب الشهر العقاري لإعلان دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي وتحرير توكيلات لتأييد ترشحه في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، وتواجد عدد كبير من المواطنين أمام مكتب توثيق الشهر العقاري بنادي محافظة الفيوم، قبل مواعيد العمل الرسمية، وحسن تنظيم بمقر الشهر العقاري.

وأبدى الحضور سعادتهم بحسن تنظيم العمل، أثناء تحرير التوكيلات، ووجود أماكن للانتظار وتوفير مقاعد لكبار السن، مع تعاون كامل العاملين بمقر الشهر العقاري بالفيوم وتذليل العقبات.

وتضمنت استعدادات نادي محافظة الفيوم لاستقبال المواطنين، توفير عدد كبير من المقاعد، وأماكن مخصصة للانتظار، خاصة لوجود عدد كبير من كبار السن والمرضى الراغبين في تأييد ودعم الرئيس السيسي.

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