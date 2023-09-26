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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. إقبال ملحوظ لشباب بورسعيد لتحرير توكيلات للرئيس السيسي

إقبال ملحوظ لشباب
إقبال ملحوظ لشباب بورسعيد لتحرير توكيلات للرئيس السيسي
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توافد توافد شباب بورسعيد بأعداد كبيرة، اليوم الثلاثاء، على مقار الشهر العقاري ببورسعيد، وذلك بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن المقار التي يجري بها التوكيلات، لتحرير توكيلات لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

وتواجد عدد كبير من الشباب أمام مقر الشهر العقاري بالمنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد، رغم ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، مؤكدين حرصهم عل  المشاركة في الاستحقاق الدستوري، كونهم يدركون جيدا أن لهم دور هام في هذا الوقت، وأنهم تركوا كل شئ وتوجهوا إلى الشهر العقاري، لتحرير التوكيلات.

وشددوا على أنهم يؤمنون بمستقبل هذا البلد في ظل استكمال الرئيس السيسي لقيادة البلاد، وأنهم جاءوا من أجل تحرير توكيلات لـ عبد الفتاح السيسي للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية، مؤكدين أنهم يؤمنون بأن ما تحقق خلال الأعوام الماضية اعجاز، وأن القادم سوف يكون الأفضل.

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