محافظ كفرالشيخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

بعث، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة المولد النبوى الشريف، جاء نصها: " يطيب لى أن أبعث لكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة كفرالشيخ في هذه المناسبة الاسلامية العظيمة بأصدق التهانى وأسمى آيات الاحترام بمناسبة " ذكرى المولد النبوي الشريف "، داعيًا المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وازدهار، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها وأن يُديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحقق الشعب المصري ما يتمناه من تنمية وازدهار وتقدم، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن يُعيد هذه الذكرى العطرة عليكم وعلى شعب مصر وعلى شعوب أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما بعث محافظ كفرالشيخ، ببرقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة، وفضيلة الدكتور الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية، والوزراء والمحافظين وقيادات الدولة.

وتقدم محافظ كفرالشيخ، بخالص التهنئة لأهالي المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الجهاز التنفيذي، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، متمنياً أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وأن تواصل مصرنا مسيرتها نحو المزيد من التقدم والرخاء.