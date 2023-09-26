وزيرة الثقافة: تنفيذ 162 مشروعا بالقطاع بتكلفة 3.6 مليار جنيه

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنه كان هناك تحديات كانت تواجه القطاع الثقافي بداية من مركزية الخدمات وبعض الإهمال في البنية التحتية في قصور الثقافة وقلة التمويل.

وأضافت "الكيلاني" في كلمتها خلال جلسة بناء الإنسان خلال فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه بعد عام 2014 فإن الدستور المصري أكد حق المواطن على الثقافة والإتاحة بغض النظر عن الموقع؛ إذ تم تنفيذ 162 مشروعا فى قطاع الثقافة بإجمالي 3.6 مليار جنيه.

وتابعت أنه جار الانتهاء من تنفيذ 46 مشروعا بتكلفة 4.6 مليار جنيه ليصل إجمالي الاستثمار في القطاع 8.2 مليار جنيه، موضحة أنه تم تنفيذ التطوير الشامل في المؤسسات والمنشآت الثقافية في جميع محافظات الجمهورية، وزيادة عدد قصور الثقافة وتم تطوير 35 مكتبة و19 متحفا.