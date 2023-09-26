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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الكرملين: دبابات أبرامز الأمريكية في أوكرانيا ستحترق

دبابات
دبابات
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توعد الكرملين، اليوم الثلاثاء، بـ"حرق" دبابات أبرامز الأمريكية التي تم تسليمها إلى أوكرانيا، مُؤكدًا أن وصولها إلى ساحة المعركة "لن يغير ميزان القوى" بين الجيشين الروسي والأوكراني، وذلك حسبما نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقال دميتري بيسكوف، المُتحدث باسم الرئاسة الروسية، في إحاطة صحفية، إن "كل هذا لا يمكنه أن يؤثر بأي طريقة على جوهر هذه العملية العسكرية الخاصة ونتيجتها، مُؤكدًا أنه "لا يوجد علاج سحري أو سلاح يمكنه تغيير ميزان القوى في ساحة المعركة".

ووعدت الولايات المتحدة بتسليم أوكرانيا 31 دبابة من طراز أبرامز، مزودة بذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب بعيار 120 ملم.

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