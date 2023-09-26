كولر يجهز 5 لاعبين للمشاركة مع الأهلى فى مباراة العودة أمام سان جورج

يناقش مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع جهازه المعاون الدفع بأكثر من لاعب فى تشكيل فريقه الأساسي خلال مباراته القادمة أمام سان جورج الإثيوبي، فى إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها الجمعة المقبل، وإراحة عدد من اللاعبين الأساسيين فى مباراة العودة، بعد النتيجة المطمئنة التي حققها الفريق الأحمر بالفوز بثلاثية نظيفة فى لقاء الذهاب الأحد الماضي.

وينوي كولر منح الفرصة لأكثر من لاعب، سواء بالمشاركة أساسيا أو بديلا، من أجل تجهيزهم مثل ياسر إبراهيم وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وأفشة وأحمد عبد القادر وصلاح محسن ورضا سليم، مع إمكانية إراحة بعض اللاعبين الأساسيين مثل محمد عبد المنعم وعلي معلول وأليو ديانج وبيرسي تاو ومحمود كهربا ومحمد هاني.

والأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 في تاريخه.

وتأهل الأهلي بعدها للمشاركة فى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.

ونجح الأهلي في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا فى آخر 4 نسخ؛ إذ حصد ألقاب 2020 و2021 و2023 وخسر نهائي 2022.