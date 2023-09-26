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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

البورصة
البورصة
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تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 5 مليارات جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب والعرب، ليسجل في الختام نحو 1.381 تريليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 20,354.86 نقطة، 

كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped"  بنسبة 0.08% ليغلق عند 24,569.58 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 8,519.16 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX ESG  بنسبة 0.02%، ليغلق عند مستوى 3,266.94 نقطة.

بينما هبط مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.45%، ليغلق عند مستوى 3,795.65 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.35%، ليغلق عند مستوى 5,667.91 نقطة. 

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب  والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 1126 مليون جنيه، 178.2 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريبن نحو البيع مسجلين صافي بلغ 290.9 مليون جنيه. 

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 2.9 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 625.1 مليون سهم، من خلال 80.5 ألف صفقة منفذة.

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ختام التعاملات البورصة
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