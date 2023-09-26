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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ جنوب سيناء يعتمد المخطط الاستراتيجي لشرم الشيخ

اعتماد المخطط الاستراتيجي
اعتماد المخطط الاستراتيجي لشرم الشيخ
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اعتمد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، المخطط الاستراتيجي العام لمدينة شرم الشيخ تمهيدا للتصديق عليه من رئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال قيام المهندس مصطفى عبده أحمد مدير التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بعرض لوحات المخطط الاستراتيجى العام لمدينة شرم الشيخ بمسطح إجمالي 100824 فدان، اليوم ، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

يشار الي ان المخطط يتضمن استعمالات الأراضي لتنفيذ خريطة التنمية الشاملة على أرض مدينة شرم الشيخ لكافة مجالات التنمية ( السياحية - التجارية - الترفيهية - والخدمية ) بالإضافة إلى منطقة تنموية متكاملة  بالرويسات الجديدة  بناءا على توجيهات رئاسة الجمهورية.

وجاء العرض بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب السيد المحافظ واللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد.

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- شرم الشيخ المخطط الإستراتيجي - اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء رئاسة مجلس الوزراء
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