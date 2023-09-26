مغريات السعودية وفشل أوسوريو.. هل يبحث الأهلي والزمالك عن مدير فني في بداية الموسم؟

أصبح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، والكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مهددان بالرحيل مع بداية موسم 2023 /2024، الأول بسبب مغريات السعودية والثاني بسبب سوء النتائج.

ولم يجد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضالته مع المدرب الكولومبي، منذ تولي القيادة الفنية للأبيض في أبريل الماضي، بسبب تذبذب مستوى الفريق وسوء النتائج المتواصل بداية من الموسم الجاري.

ويبحث الزمالك عن الفوز الأول في الموسم، بعد الخسارة بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والتعادل بهدفين أمام بيراميدز في مباراة الجولة الأولى، والتعادل بهدف أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية، ليخسر الزمالك 4 نقاط في سباق المنافسة على لقب الدوري.

كشف حساب أوسوريو مع الزمالك

وظهر المدرب الكولمبي على رأس القيادة الفنية للزمالك في 21 مباراة سابقة، شهدت فوز الفارس الأبيض بـ11 انتصارًا، وتلقى 4 هزائم، والتعادل في 6 مباريات، وسجل هجوم الأبيض تحت قيادة أسوريو 38 هدفًا واستقبلت شباك الفريق 25 هدفًا.

وينتظر الزمالك مواجهة مهمة أمام أرنال سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 من مسابقة الكونفيدرالية الإفريقية، مساء السبت القادم، تحدد مصير أوسوريو، بنسبة كبيرة في الاستمرار أو الرحيل عن القلعة البيضاء حال توديع البطولة الإفريقية من الباب الضيق.

خوان كارلوس أوسوريو

عائق أمام رحيل أوسوريو

ويرتبط أوسوريو، بعقد مع الزمالك يمتد للموسم الجاري، وقد يكون الشرط الجزائي في عقد المدرب الكولومبي البالغ نحو 9 ملايين جنيه، عائقًا أمام رحيله عن القلعة البيضاء حال قررت اللجنة الثلاثية لإدارة الزمالك إصدار قرارًا بإقالته.

مغريات السعودية وأزمة نيمار تقرب كولر من الهلال

على الجهة الأخرى جلبت نجحات المدرب السويسري مارسيل كولر، مع القلعة الحمراء مغريات الدوري السعودي، بعد إبداء ناديي الهلال والشباب، رغبتهما في التعاقد مع المدرب كولر لتولي تدريب أحدهما خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط كولر، بعقد لمدة 3 مواسم قادمة مع الأهلي، بعد تجديد تعاقده مع الفريق الأحمر نهاية أغسطس الماضي لمدة عامين إضافيين فضل عن الموسم الحالي، ويمكن للمدرب السويسري الرحيل بعد نهاية أول موسم مقابل تسديد مليون يورو، أو الرحيل مجانًا بعد نهاية الموسم الثاني وفقًا للشرط الجزائي في تعاقده مع النادي الأهلي.

وأبدى كولر رغبته في الاستمرار مع القلعة الحمراء، وحرص على الذهاب لتحية الجماهير عقب الفوز بثلاثية دون رد على سان جورج الإثيوبي، مساء الأحد الماضي في ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ويرغب المدرب السويسري في مواصلة نجاحته مع الفريق الأحمر بعد الفوز في الموسم الأول بخمس بطولات محلية وقارية.

تحية كولر لجماهير الأهلي

ويبحث الهلال السعودي، عن بديل مناسب للمدرب البرتغالي خورخي خيسوس، بسبب سوء النتائج، وشهدت الأيام الماضية دخول المدرب البرتغالي في أزمة كبرى مع النجم البرازيل نيمار داسيلفا، عقب مباراة الفريق أمام نافباخور التي جمعت الفريقين في ملعب الملك فهد بالمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، وفق ما ورد عن صحفية صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية.