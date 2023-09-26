اللاعبة ليليان تحصد ذهبية الجمباز في بطولة الجمهورية

حصلت اللاعبة ليليان حسنى عبد الغني لاعبة نادى المعلمين على المركز الأول والميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية للجمباز الأيروبك مرحلة 7 سنوات فردي آنسات والمقامة بصالة المغطاة نادي مدينة نصر تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للجمباز.

وكانت اللاعبة الطفلة ليليان قد تألقت خلال البطولة وخطفت الأضواء من الجميع لتحصد الميدالية الذهبية عن دارة واستحقاق، وأعربت ليليان عن سعادتها بذلك الفوز مؤكدة علي استمرار ممارسة اللعبة المحببة إليها حتي تستطيع المشاركة في البطولات العالمية.

ومن جانبه، قال حسني عبد الغني والد اللاعبة أن نادي المعلمين قدم الرعاية الفائقة لتطوير مستوي ليليان وتأهيلها للمشاركة بقوة في تلك البطولة.

وجدير بالذكر أن منافسات البطولة، شهدت تنافسًا كبيرًا من مختلف الأندية المشاركة مع تأهيل الفائز للمشاركة في البطولات الدولية.

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