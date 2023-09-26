الكرملين: بوتين يزور قيرغيزستان ويلتقي هناك بالرئيس البيلاروسي

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة عمل إلى قرغيزيستان، حيث سيلتقي هناك بنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الثلاثاء - "يمكننا التأكيد على أن الرئيس بوتين سيزور قرغيزيستان، وهي زيارة مخطط لها مسبقا"، مشيرا إلى أن الرئيس بوتين سيلتقي في قرغيزيستان مع الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو.

وكان الرئيس البيلاروسي أعلن في وقت سابق من اليوم بأنه سيلتقى بالرئيس بوتين في قرغيزيستان 15 أكتوبر القادم.

ميدانيا، أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا قصفت المنطقة 120 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف جلادكوف، أن القوات الأوكرانية قصفت المنطقة باستخدام المدفعية وطائرات بدون طيار على مناطق مأهولة بالسكان في منطقة بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا خلال اليوم الماضي.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وقال إنه تم استهداف عدة مستوطنات منها نوفايا تافولزهانكا وشيبيكنيو وباتراتسكايا ونيخهوتيفكا.

وفي أوكرانيا، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوروجيا يوري مالاشكو، اليوم /الثلاثاء/، أن القوات الروسية قصفت 23 بلدة تابعة للمنطقة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مالاشكو: "تعرضت عدة بلدات في زابوروجيا للقصف 124 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام المدفعية وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والطائرات المسيرة الهجومية والصواريخ ".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأضاف أن من بين البلدات التي تعرضت للقصف شيرفوني وروبتين وبلافني ومالينفكا وشيرفوني وكاميانسكي، مشيرا إلى أن القصف أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر، نتيجة للقصف على هيوليابولي.

بدوره، أعلن المتحدث باسم قوات الحدود الأوكرانية تعليق الحركة في معبر "أورليفكا-إيزاتشا" البحري مع رومانيا منذ صباح اليوم عقب هجوم طائرة مسيرة روسية استهدف البنية التحتية بالجانب الأوكراني.

وصرح المتحدث أندري ديمشينكو لشبكة "سي إن إن" الأمريكية بأنه تم إغلاق المعبر الواقع على نهر "الدانوب" بمنطقة "أوديسا" الأوكرانية منذ صباح اليوم وتحويل حركة السفن إلى أماكن أخرى، وأنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة العمل بالمعبر.

من جانبها، أكدت القوات الحدودية الرومانية تعليق الحركة بالمعبر الحدودي، مشيرة إلى توجيه الحركة إلى معبر آخر في أعقاب الهجوم الذي وقع ليلا.

