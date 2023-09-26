الحرية المصري يبدأ حملة "المسيرة والمسار" لجمع توكيلات دعم ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية

أعلن الدكتور ممدوح محمد محمود ،رئيس حزب الحرية المصرى، بدء فعاليات حملة "المسيرة والمسار .. لدعم التنمية والاستقرار" لتوثيق توكيلات دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر فتح باب الترشح لها ٥ أكتوبر المقبل؛ وانعقادها في شهر ديسمبر القادم.

وقال رئيس حزب الحرية المصرى، إن قيادات وكوادر وأعضاء حزب الحرية يكثفون من تحركاتهم والاصطفاف بشكل حضارى أمام مكاتب الشهر العقارى لتحرير توكيلات قانونية لتأكيد دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وحث جميع المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبا وطنيا.

وأوضح أن التوكيلات القانونية سيتم تجميعها في أمانة كل محافظة؛ ثم تسليمها بشكل مجمع الى المقر الرئيسى للحزب بشارع قصر النيل ؛ ميدان طلعت حرب بالقاهرة؛ تمهيدا لتسليمها للحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف د.ممدوح محمد محمود أن أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصرى توجهوا الى مقر مجلس النواب لعمل توكيلات دعم وتأييد لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد رئيس حزب الحرية المصرى، جاهزية مقار الحزب بالمحافظات لتكون مقرا لحملة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وأن كوادر وقيادات وأعضاء الحزب يبدأون حملة ( المسيرة والمسار) لتوعية وحث المواطنين على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة؛ لتحقيق آمال وطموحات المصريين في مستقبل أفضل.