ضبط سيدتين وعامل لإدارتهم مسكنا لممارسة الرذيلة في الدقهلية

ألقى ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا بمحافظة الدقهلية، القبض على سيدتين وعامل داخل شقة سكنية بمنطقة الدراسات بنطاق قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية، وذلك حال تواجدهم بالشقة والتي تستخدم فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب وإدارة الشقة فى استقطاب راغبى ممارسة الرذيلة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود المحضر المحرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا للعميد على فوزي خضر، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، يفيد بضبط سيدتين وعامل لممارستهم الأعمال المنافية للآداب داخل شقة بمنطقة الدراسات.

وتمكن ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط كل من: "ن.إ.أ"،41 عاما، ربة منزل ومقيمة عزبة صقر مدينة السنبلاوين ولها محل إقامة آخر بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة، و"م.ح.ف"، حاصل على دبلوم صناعة ومقيم مدينة السنبلاوين، و"د.م.م."،30 عاما، ربة منزل، ومقيمة قرية جديدة الهالة مركز المنصورة، حال تواجدهم بالشقة محل سكن المتهمة الأولى بمنطقة الدراسات وبحوزتهم 5 هواتف محمولة، ملابس حريمي داخلية، مبلغ مالي 300 جنيه.

وتوصلت التحريات الى قيام المتهمة الأولى بتأجير الشقة محل سكنها بقصد إستخدامها فى الأعمال المنافية للآداب العامة، قيام المتهم الثاني بمساعدتها في إدارة الشقة وممارسة الرذيلة مع المتهمة الثالثة واستقطاب الرجال راغبى المتعة الحرام بدون تمييز .

وبمواجهة المتحرى عنهم المضبوطين، اعترفوا بارتكابهم واقعة إدارة المسكن لممارسة الرذيلة واستقطاب راغبى المتعة الحرام بمقابل مادي.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10420 جنح قسم شرطة ثان المنصورة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.