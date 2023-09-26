وكيل تعليم دمياط يتابع استعدادات مدارس السرو للعام الدراسي الجديد

اجرى "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اليوم الثلاثاء، جولة تفقديه بعدة مدارس بإدارة السرو التعليمية لمتابعة مدى استعدادات المدارس لبدء العام الدراسى الجديد، تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وشملت الجولة مدارس ابراهيم سويلم الابتدائية وسيف الدين الإعدادية بنات وسلطان بدوي للتعليم الأساسي وسيف الدين الإبتدائية رقم ١ تل الكاشف الإعدادية المشتركة وذلك لمتابعة ورصد جاهزيتها لانطلاق العام الدراسي الجديد بداية أكتوبر المقبل.

وشدد وكيل "تعليم دمياط"، خلال الجولة، على ضرورة تعليق لائحة الانضباط المدرسي في مكان ظاهر بالمدرسة ومواصلة الاستعدادات النهائية وضرورة التزام القائمين بالعملية التعليمية بكل الإدارات التعليمية بالجدية والإخلاص والعطاء في العمل، وتقدير المسئولية لتوفير المناخ المناسب للطلاب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز.

وأشاد عبد الرؤوف، خلال الزيارة بالاستعداد الجيد للمدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي، وأكد وكيل "تعليم دميـاط" استمرار جولاته الميدانية المفاجئة بكل الإدارات التعليمية؛ لمتابعة جاهزيتها قبل انطلاق الدراسة، معربًا عن خالص أمنياته بتحقيق عام دراسي ناجح حافل بالعطاء المثمر، متمنيًا كل التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

كما أكد المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وافقت علي بدء الدراسة بالصفوف الأولى للمراحل KG1 والأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي بالمدارس "ذات الفترتين" يوم السبت الموافق ٢٠٢٣ على أن تنتظم الدراسة بجميع الصفوف الدراسية بالمدارس يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/١، وبدء الدراسة بالصفوف الأولى للمراحل KG1 والأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي بالمدارس "ذات الفترة الواحدة" يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/١ علي أن تنتظم الدراسة بجميع الصفوف الدراسية بالمدارس يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢.