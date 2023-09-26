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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوسوريو يلقي محاضرة فنية على اللاعبين استعدادا للقاء أرتا سولار

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مواجهة المقاولون العرب الأخيرة في الدوري، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.
وركز الجهاز الفني للفريق مع هذه المجموعة على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بجانب تكليف البعض بأدوار خططية داخل الملعب.

وحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين ومنحهم بعض التعليمات الفنية الخاصة.

عقب ذلك خاض اللاعبون  تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

وقاد هذه الفقرة أوسوريو المدير الفني ومدحت عبدالهادي المدرب العام، وحرصا على نقل التعليمات وإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين.

وكان الزمالك قد تعادل مع فريق المقاولون العرب مساء أمس الاثنين بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز .

ويستعد الزمالك للقاء أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 لكاس الكونفدرالية الأفريقية يوم السبت المقبل على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع، وذلك بعدما انتهى لقاء الذهاب بهزيمة الزمالك بنتيجة 2-0  .

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الزمالك المقاولون العرب أرتا سولار الجيبوتي أيمن مصطفى
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