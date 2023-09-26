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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدا.. محافظة المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة

غداً ...محافظة المنيا
غداً ...محافظة المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة
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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة ستحتفل غدا الأربعاء باليوم العالمي للسياحة والذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، وذلك في إطار الترويج للمناطق الأثرية بالمحافظة والتعريف بدور المحافظة الثقافي والتاريخي على مر العصور.

وأعلن المحافظ، أنه سيتم فتح باب الزيارة للمناطق الأثرية والسياحية بالمجان غداً أمام الزائرين، بمناسبة يوم السياحة العالمي، مشيراً إلى أنه تم وضع برنامج بالتنسيق بين إدارة السياحة ومديريتى الشباب والرياضة والثقافة للترويج لتاريخ المحافظة الذي يمتد عبر العصور، حيث يضم برنامج الاحتفال مجموعة من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية أمام مبنى الديوان العام على كورنيش النيل بحضور عدد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية وبمشاركة الجماهير من أبناء المحافظة .

وأضاف المحافظ أن المنيا هي ثالث محافظة غنية بآثارها على مستوى الجمهورية بعد محافظتي الجيزة والأقصر فعلى أرضها كانت أول دعوة للتوحيد، وفيها استقرت العذراء مريم والسيد المسيح، واحتضنت أبناءها مسيحيين ومسلمين، لينعم الجميع بالأمن والسلام.

كما تضم العديد من المواقع الاثرية والسياحية الهامة منها منطقة بنى حسن بمركز ابو قرقاص، منطقة تل العمارنة بمركز ديرمواس منطقتي الأشمونين وتونا الجبل بمركز ملوي دير السيدة العذراء بجبل الطير بمركز سمالوط، منطقة شهداء البهنسا بمركز بني مزار.
 

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بني حسن محافظة المنيا مركز ديرمواس مركز بني مزار مركز سمالوط
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