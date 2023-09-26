نائب محافظ أسوان تتفقد المدارس لمتابعة جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

أجرت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، جولة تفقدية لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية بمختلف المدارس رافقها فيها عبدالكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم، وقيادات المديرية وهيئة الأبنية التعليمية.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى الاجتماع التنسيقى للاستعداد الجيد لاستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بشأن المرور الميدانى للمسئولين لمتابعة جاهزية كافة المدارس بشكل كامل.

وشملت الجولة التفقدية المرور على عدد من المدارس من بينها مجمع مدارس عبدالمحسن طاهر رزق.

وخلال الجولة التفقدية وجهت الدكتورة غادة أبو زيد مسئولى التربية والتعليم بالتنسيق بين كافة عناصر العملية التعليمة لنهو كافة أعمال التطوير والصيانة البسيطة والشاملة، وخاصة فيما يتعلق الدهانات وأعمال رفع الكفاءة لدورات المياه التى تمت داخل المدارس وسرعة تلافى مختلف الملاحظات التى يتم رصدها.

وأكدت الالتزام بأعداد الكثافات الطلابية المقررة، والاهتمام برفع مستوى النظافة العامة والتأكد من سلامة المقاعد.

كما تابعت نائب المحافظ وصول الكتب المدرسية وطرق تخزينها بشكل آمن، ليتم البدء فى توزيعها على الطلاب بمختلف المراحل التعليمية فور بدء العام الدراسى.

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