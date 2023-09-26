عبدالله جمعة يواصل التأهيل استعدادا للقاء أرتا سولار الجيبوتي

أدى عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع للاعب خلال الفترة الأخيرة من قبل الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وقام اللاعب بالركض حول الملعب بجانب خوض تدريبات تأهيلية أخرى، و بعدها استكمل التدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم.

وكان الزمالك قد تعادل مع فريق المقاولون العرب مساء أمس الاثنين بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز .

ويستعد الزمالك للقاء أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 لكاس الكونفيدرالية الإفريقية يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع، وذلك بعدما انتهى لقاء الذهاب بهزيمة الزمالك بنتيجة 2-0 .