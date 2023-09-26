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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ملك بريطانيا يستقبل رئيس كوريا الجنوبية في قصر باكنجهام نوفمبر المقبل

ملك بريطانيا تشارلز
ملك بريطانيا تشارلز الثالث
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يستقبل ملك بريطانيا تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا في نوفمبر المقبل رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، بقصر باكنجهام.
وبحسب بيان نشره موقع العائلة المالكة على الإنترنت اليوم الثلاثاء، قبل يون دعوة من الملك تشارلز للقيام بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة في شهر نوفمبر المقبل. 
وقد اجتمع ملك بريطانيا والرئيس يون سيوك يول سابقا في حفل استقبال رؤساء الدول والضيوف الرسميين الأجانب في قصر باكنجهام في 18 سبتمبر 2022، في المساء الذي سبق الجنازة الرسمية لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية.
يذكر أن الملك تشارلز الثالث قام بزيارة إلى كوريا الجنوبية، بصفته أمير ويلز، في نوفمبر 1992.
 

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ملك بريطانيا قصر باكنجهام رئيس كوريا الجنوبية
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