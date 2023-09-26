الفلبين: تسجيل 11 حالة وفاة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي

أظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 11 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الأسبوع الماضي.

وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الفترة من 18 حتى 24 سبتمبر الجاري، تم تسجيل 1164 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، بما يعادل 166 إصابة يومية في البلاد، وهو ما يمثل زيادة في عدد حالات الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي بنسبة 13% مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

وأضافت القناة أنه من بين الحصيلة الأخيرة، تم اعتبار نحو 10 حالات خطيرة أو حرجة.

يشار إلى أنه بعد ثلاث سنوات من تفشي الجائحة، فقد تم تسجيل 113ر4 مليون إصابة بكورونا في الفلبين، ونحو 66 ألفا و696 وفاة.

