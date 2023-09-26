لتيسير الإجراءات على ذوي الهمم.. محافظ أسوان يقدم شكره للدور الوطني والإنساني للقوات المسلحة

قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، شكره للدور الوطنى والإنسانى للقوات المسلحة، ولا سيما إدارة التجنيد والتعبئة بقيادة العميد محمد صبحى للتعاون البناء والمثمر، والذى تجسد فى إيفاد لجنة طبية بإشراف من العميد أ.ح سعيد عفيفى مدير منطقة تجنيد وتعبئة قنا، وبرئاسة العميد أسامة حمد الله نائب مدير المنطقة لمقابلة 195 شابا من طلاب التربية الخاصة من ذوى الهمم للإعاقات "الحركية والسمعية والبصرية والذهنية" من مواليد 1996 وحتى مارس 2004، وذلك بمجمع التربية الفكرية بمدينة أسوان بهدف التجهيز لتسليمهم شهادات الإعفاء النهائية من التجنيد فى أكتوبر القادم.

جاء ذلك فى إطار الاهتمام غير المسبوق الذى توليه أجهزة الدولة لذوى الهمم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد المحافظ على الدور الوطنى للقوات المسلحة من خلال تقديم العديد من الخدمات الجماهيرية للمواطنين فى كافة المجالات المختلفة.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالعليم، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية ورئيس لجنة الدمج التعليمى، أن ذلك جاء فى مبادرة إنسانية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتخفيف المشقة وأعباء السفر والتنقل عن أبنائنا الطلاب من ذوى الهمم، وتقديم كافة التسهيلات لهم حيث تم الدفع بلجان طبية للكشف على المستفيدين من هذه الخدمات.

ولفت إلى أن هناك اهتماما مستمرا بذوى الهمم لتشجيع واستثمار هذه المواهب؛ لأنهم يبهرونا كل يوم بإبداعاتهم ومواهبهم وابتكاراتهم الفذة لخدمة مجتمعهم وبلدهم.

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