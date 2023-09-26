غدا.. قافلة طبية مجانية لأهالي قرية بني حسن الأشراف بمركز المنيا ضمن "حياة كريمة"

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدًا الأربعاء، قافلة طبية مجانية بقرية بنى حسن الأشراف بمركز المنيا على مدار يومين متتاليين 27و28 سبتمبر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لجميع المواطنين بالمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها (الأطفال- الباطنة - الجراحة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر- الرمد- الأنف والاذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.