أرمينيا: وصول 13 ألفا و350 لاجئا من إقليم "كاراباخ" خلال أسبوع

أعلنت السلطات في أرمينيا وصول 13 ألفا و350 لاجئا من إقليم "ناجورني كاراباخ" إلى أراضيها وذلك بعد مرور أسبوع تقريبا من شن أذربيدجان عملية عسكرية على الإقليم.

وقالت السلطات الأرمنية في بيان - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء - إن "الحكومة توفر السكن لكل من ليس لديه مكان للعيش فيه".. موضحة أن تسجيل اللاجئين مستمر.

وكانت الحكومة الأرمينية قد أعلنت في بيان أمس الاثنين أن ما لا يقل عن 4850 شخصا غادروا منطقة ناجورني كاراباخ في أذربيجان إلى أرمينيا حتى الساعة 0800 (بتوقيت غرينتش) بارتفاع نحو 3000 آلاف شخص قبل سبع ساعات.

على صعيد آخر، وجهت المحكمة في أرمينيا لرئيس بلدية يريفان السابق، الرئيس السابق لاتحاد المتطوعين ألبرت بازيان، تهمة التخطيط لانقلاب، وفق ما نقلته قناة (روسيا اليوم).

وكان جهاز الأمن القومي الأرمني أفاد، في وقت سابق، بأنه تم اكتشاف استعدادات لانقلاب في البلاد، مشيرا إلى أنه تم اعتقال ثمانية أشخاص، من بينهم بازيان، وجرى فتح قضية جنائية، وجرت عمليات تفتيش في أماكن إقامتهم وعملهم.