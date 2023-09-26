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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الروسية تقصف نيكوبول الأوكرانية بالمدفعية الثقيلة

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دنيبروبتروفسك سيرهي ليساك، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية قصفت منطقة نيكوبول في منطقة دنيبروبتروفسك بالمدفعية الثقيلة ثلاث مرات خلال الليل.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن ليساك قوله "خلال الليل، قصفت القوات الروسية منطقة نيكوبول ثلاث مرات بالمدفعية الثقيلة. وتعرض مركز المنطقة ومجتمعي ميروفي وتشرفونوهريهوريفكا للهجوم".
وبحسب ليساك، فقد أدى القصف إلى تدمير ثلاثة منازل خاصة ومبنيين ملحقين وخطوط كهرباء كما تم كسر أربعين لوحا شمسيا.
وأضاف "بدأ هذا الصباح بانفجار في كريفي ريه. ووقع الانفجار في مؤسسة بالمدينة، ويجري توضيح المعلومات".
 

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القوات الروسية المدفعية الثقيلة
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