الولايات المتحدة وكندا تبحثان جهود الناتو المستمرة لدعم أوكرانيا

بحثت الولايات المتحدة وكندا جهود الناتو المستمرة لدعم أوكرانيا، وتطوير قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية أو ما يعرف بـ"نوراد"، والقيادة والاستثمار الدفاعي والتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

جاء ذلك - حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في بيان، اليوم الثلاثاء - خلال لقاء القائمة بأعمال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية ساشا بيكر، ونائب وزير الدفاع الكندي بيل ماثيوز، في مقر البنتاجون.

وجدد الجانبان التزامهما بشراكة عميقة وطويلة الأمد بين الولايات المتحدة وكندا، على أساس الالتزام المشترك بأمريكا الشمالية الآمنة والمزدهرة.

وناقشا أيضا المجالات المحتملة لتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وكندا من أجل الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومجموعة من القضايا الثنائية والعالمية الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان على أهمية مواصلة العمل معا من خلال المجلس المشترك الدائم للدفاع بين الولايات المتحدة وكندا والعملية الوزارية للدفاع في أمريكا الشمالية.