أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 276 ألفا و670 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 276 ألفا و670 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و672 دبابة و8 آلاف و946 من المركبات المدرعة و6 آلاف و299 من النظم المدفعية و792 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و533 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 8 آلاف و763 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 925 من المعدات الخاصة و4 آلاف و924 طائرة مسيرة وإسقاط 1529 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.