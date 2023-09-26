«السبكي»: مصر تفوز بالجائزة البلاتينية في «قيادة الصحة الرقمية» عربيا

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن فوز مصر بالجائزة البلاتينية في "قيادة الصحة الرقمية" على مستوى الوطن العربي، بجانب مايو كلينيك وكليفلاند كلينيك أبو ظبي، وذلك في إطار المبادرة الذهبية التي أطلقها اتحاد المستشفيات العربية بهدف تعزيز التحول الرقمي في الرعاية الصحية بالوطن العربي.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن فوز مصر لأول مرة بهذه الجائزة يأتي ترجمة لسعي القيادة السياسية والحكومة نحو التحول الرقمي وشهادة نجاح لكافة الشركاء الفاعلين في ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، ومؤكدًا أن التحول الرقمي هو حجر الزاوية لأي مجتمع يسعى للارتقاء وتطوير خدماته الصحية.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد مصري رفيع المستوى، ضم كلًا من الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس جمهورية مصر العربية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، وعدد من القيادات الصحية بالهيئة، والقطاع الصحي المصري الخاص، في المنتدى السنوي الرابع والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية، "ميد هيلث أبو ظبي" 2023، والمنعقد في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال شهر سبتمبر الجاري.

وبحضور البروفيسور فادي علامة، رئيس اتحاد المستشفيات العربية وعصو مجلس النواب بدولة لبنان، والسيدة أليس يمّين بويز، المديرة التنفيذية للاتحاد، والبروفيسور توفيق خوجة، أمين عام الاتحاد ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزاراء صحة دول الخليج العربي الأسبق، والعديد من وزراء الصحة العرب، ونخبة من رؤساء هيئات الصحة العربية، والمسؤولون الحكوميون العرب، وممثلون عن جامعة الدول العربية، وصناع القرار الرئيسيين في قطاع الرعاية الصحية من مؤسسات كبرى وشركات عالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى نجاح مصر ممثلة في هيئة الرعاية الصحية، في الانتهاء من أكثر من 4 مليون ملف صحي إلكتروني للمواطنين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى تطبيق نظام الإحالة الإلكترونية من وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية إلى المستويات الأعلى من الخدمة، وتطبيق نظام الأكواد الصحية الدولية ICD11 كأول دولة في إقليم شمال وشرق المتوسط.

وأضاف السبكي، مشيرًا إلى تطبيق هيئة الرعاية نظام الوصفات الطبية الإلكترونية، حيث تم إصدار أكثر من 30 مليون روشتة إلكترونية حتى الآن، وذلك علاوة على أن مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق المنظومة مميكنة بالكامل بنسبة 100%، وعمل المستشفيات بنظام مميكن بالكامل، إضافة إلى لوحات المؤشرات التفاعلية وقاعدة البيانات الديناميكية والمجهزة للدخول لنظام الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن تلك النجاحات كانت أساس منح للجائزة.

ومن جانبه، أشار البروفيسور فادي علامة، رئيس إتحاد المستشفيات العربية، أن مصر أصبحت نموذجًا ملهمًا في قطاع الرعاية الصحية بنجاحاتها المبهرة، حيث اعتمدت تطوير أنظمة رعاية صحية مستدامة، تعتمد على تحسين الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج للأمراض، والتحول الأخضر للرعاية الصحية، إضافة إلى تعزيز ثقافة التحول والابتكار في جميع جوانب الرعاية الصحية بدءًا من تنظيم الخدمات وصولًا إلى تبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وأخيرًا التعاون حيث تضافرت جهود الجميع بها من أجل بناء مستقبل رعاية صحية متميزة وتحقيق التقدم والازدهار، مشيرًا إلى أن الاستدامة والتحول والتعاون يعكس رؤية مصر الاستراتيجية نحو تطوير النظام الصحي بشكل عام.

وتابعت السيدة أليس يمّين بويز، المديرة التنفيذية لإتحاد المستشفيات العربية: أنه شاهدنا من خلال الزيارات الميدانية إلى المنشآت الصحية في مصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية المصرية بمنظومة التأمين الصحي الشامل تقدم سريع ومذهل في حوكمة العمليات الإكلينيكية، وتطبيق دقيق لنظام الميكنة، وهو ما أهّلها للفوز بالجائزة البلاتينية في قيادة الصحة الرقمية على مستوى الوطن العربي، ومضيفة أن الدولة المصرية تسير وفقًا لاستراتيجية متطورة لتحقيق المزيد من النجاحات في القطاع الصحي، وتحقيق التكامل والأمن الصحي بالوطن العربي.

وأكد البروفيسور توفيق خوجة، الأمين العام لإتحاد المستشفيات العربية، أن مصر نجحت في الإستمرار في مشروعها الطموح للتغطية الصحية الشاملة رغم الأزمات الصحية والإقتصادية، مشيرًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية المصرية قدمت دليل استرشادي للدول لتطبيق نظام صحي قوي ومرن ومستدام بأقل كلفة، كما أكد خوجة أن القطاع الصحي المصري يعتبر من النماذج المهمة في المنطقة التي حققت نجاحًا كبيرًا، واحتل مركزًا مرموقًا على خارطة الرعاية الصحية العربية والعالمية، وسيستمر في التطور والتميز.

وتجدر الإشارة، إلى أن المبادرة الذهبية لاتحاد المستشفيات العربية لتعزيز التحول الرقمي في الرعاية الصحية بالوطن العربي، هي المسابقة الأكبر في الوطن العربي في قيادة التحول الرقمي في الأنظمة الصحية، وقد فازت مصر بالجائزة البلاتينية، فيما احتلت مايو كلينيك وكليفلاند كلينيك أبو ظبي المركز الثاني والثالث في الجائزة، ويشرف على تقييم الجائزة خبراء من اتحاد المستشفيات العربية "مستقلين"، إضافة إلى مؤسسة هيمس الدولية "HIMSS" وهي المؤسسة الأكبر في اعتماد نظم الميكنة في المستشفيات وقطاع الرعاية الصحية.

وينعقد منتدى اتحاد المستشفيات العربية في دورته الرابعة والعشرين، بتنظيم من اتحاد المستشفيات العربية بالتعاون مع دائرة الصحة أبو ظبي، تحت شعار "قيادة مستقبل الرعاية الصحية: استدامة، تحول، تعاون"، وبمشاركة 350 زائرًا، وأكثر من 50 متحدثًا من 12 دولة حول العالم.

وتتضمن فعاليات المنتدى، مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك قيادة المستشفيات العربية نحو التحول والاستدامة والقيادة والصحة الرقمية والابتكار، وغيرها، ويناقشها نخبة من الخبراء العالميين والعرب، بهدف المُضِّي قُدمًا بمستقبل قطاعات الرعاية الصحية في المنطقة، كما يتضمن معرضًا متخصصًا لمقدمي الخدمات لعرض أحدث التكنولوجيات والتقنيات والإبتكارات الطبية في قطاع الرعاية الصحية.

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