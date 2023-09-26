"يخفي آلاف الأشخاص".. تعرف على قصة "المثلث الغامض" في ألاسكا

تثير منطقة نائية في ولاية ألاسكا الأمريكية الكثير من علامات الاستفهام بعدما شهدت اختفاء آلاف الأشخاص مما جعل البعض يصفها بـ"مثلث ألاسكا" على غرار "مثلث برمودا" الشهير.

ووقعت الكثير من الحوادث في المنطقة المعروفة بـ"مثلث برمودا" شمالي المحيط الأطلسي، حيث اختفت العديد من الطائرات والسفن هناك.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الأمر نفسه ينطبق على منطقة نائية في ألاسكا تقع بين جونو وأنكوراج وبلدة بارو الصغيرة، حيث اختفى أكثر من 20 ألف شخص هناك منذ عام 1970.

وأوضحت أن "المثلث شهد آلاف حالات الاختفاء غير المبررة ومن بينها اختفاء النائبين الأميركيين هيل بوغز ونيك بيغيتش مع مساعدهما وطيارهما في أعقاب حادث تحطم طائرة مشتبه به في عام 1972" ولم يتم العثور على حطام الطائرة ولا رفات الركاب.

وفي 3 يونيو 2019، اختفت شانا أومان (43 عاما) أثناء زيارتها لصديق في فيربانكس.

وأثار اختفاؤها حيرة السلطات التي بحثت لعدة أيام باستخدام طائرات الهليكوبتر ووحدات الكلاب البوليسية، ولكن دون جدوى وتختلف التفسيرات وراء حالات الاختفاء هذه بين النشاط الفضائي وحتى المجالات الكهرومغناطيسية القوية في المنطقة المشابهة لتلك الموجودة في مثلث برمودا.

ووفقا لمجلة "World Population Review"، فإنه على الرغم من كونها منطقة مأهولة بنسبة 1 في المئة فقط، إلا أن ألاسكا تشهد أكبر عدد من الأشخاص المفقودين مقارنة بأي ولاية أميركية أخرى بمتوسط 42.16 لكل 100 ألف.