أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

الثلاثاء 26/سبتمبر/2023 - 09:15 ص

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023، وذلك بعد أن تراجع خلال الأيام الماضية علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2,520 جنيها.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2,205 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1,890 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1,470 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 17,560 جنيها.

تراجع سعر الذهب على مستوى العالم، إذ سجلت الأوقية في بورصة نيويورك في العقود الفورية 1,916.06 دولار بحلول الساعة 23:11 بتوقيت جرينتش.