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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

العملات
العملات
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تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو: 30.8312 جنيه للشراء، مقابل 30.9586 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو: سجل 32.7920 جنيه للشراء، مقابل 32.9399 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو:  37.7281 جنيه للشراء، مقبل 37.8995 جنيه للبيع. 

أما  الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 33.8878 جنيه للشراء، مقابل 34.0429 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو: 20.7450 جنيه للشراء،  مقابل 20.8321  جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى نحو: 4.2172 جنيه للشراء، مقابل 4.2354 جنيه للبيع. 

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي: 

سجل سعر الريال السعودي نحو: 8.2190 جنيه للشراء، مقابل 8.2539 جنيه للبيع.

 وسجل سعر الدينار الكويتي نحو:  99.7546 جنيه للشراء، 100.1993 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو: 8.3938 جنيه للشراء ، مقابل  8.4289 جنيه للبيع.

كما سجل سعر دينار البحرين نحو: 81.7759 جنيه للشراء ، مقابل 82.1291 جنيه للبيع.

وسجل ريال عماني نحو: 80.0705 جنيه للشراء، مقابل 80.4202 جنيه للبيع.

وسجل ريال قطري نحو: 8.4548 جنيه للشراء، مقابل 8.4920 جنيه للبيع.

وسجل دينار أردني نحو: 43.4242 جنيه للشراء، مقابل 43.7268 جنيه للبيع.

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