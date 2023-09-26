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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الشرطة اللبنانية: القبض على مرتكب حادث إطلاق نار على السفارة الأمريكية بلبنان

قوات الامن اللبنانية
قوات الامن اللبنانية
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أعلنت قوى الأمن الداخلي بلبنان الشرطة اللبنانية، إلقاء القبض على مرتكب عملية إطلاق النار على مدخل السفارة الأمريكية بمنطقة عوكر شمالي العاصمة بيروت.

 

وأكدت قوى الأمن الداخلي مساء الإثنين أن شعبة المعلومات نفذت عملية نوعية أسفرت عن القبض على مواطن لبناني من مواليد عام 1997 في منطقة الكفاءات، موضحة أنه اعترف بقيامه بإطلاق النار على السفارة الأمريكية في عوكر.

 

 

وأشارت إلى أنه تم ضبط السلاح المستخدم في العملية، كما تمت إحالة المتهم للتحقيق بإشراف القضاء المختص.

 

 

وكان مدخل السفارة الأمريكية بلبنان قد تعرض لإطلاق نار بالقرب منه مساء /الأربعاء/ الماضي دون إحداث إصابات بشرية أو مادية.

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لبنان قوات الأمن اللبنانية القبض على مرتكب عملية إطلاق النار
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