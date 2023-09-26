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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجزائر تستضيف النسخة الثانية من المؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة.. ديسمبر المقبل

الجزائر
الجزائر
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تستضيف الجزائر النسخة الثانية من المؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة، خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل، بهدف توحيد الجهود الحكومية حول دور المؤسسات الناشئة في أفريقيا، وتكريس مساهمتها في التنمية الاقتصادية للقارة.

 

 

وبحسب وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة الجزائرية، يأتي تنظيم هذه النسخة الثانية من المؤتمر بعد النجاح الكبير الذي شهدته النسخة الأولى المنظمة في ديسمبر الماضي، والتي جمعت كبار الفاعلين في مجالات الابتكار والشركات الناشئة في القارة الأفريقية، وصناع السياسات العامة من وزراء وهيئات حكومية من 35 دولة أفريقية، تمخض عنها اعتماد خارطة طريق هي الأولى من نوعها في القارة، تؤسس لتعاون أفريقي-أفريقي عالي المستوى.

 

 

وستشهد هذه النسخة الثانية للمؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة مشاركة واسعة للوزراء الأفارقة ذات صلة بمجال الابتكار والشركات الناشئة وأصحاب مشاريع مبتكرة، سيكون من شأنها تعزيز التعاون الأفريقي، مع تثمين وتفعيل ومتابعة القرارات المنبثقة عن النسخة الأولى للمؤتمر.

 

 

ويعتبر هذا المؤتمر مناسبة فريدة لجمع رواد الأعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء القارة الأفريقية والعالم، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الناشئة، كما أنه مثل منصة حاسمة لتعزيز دور الشباب والمبتكرين في تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا.

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المؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة الجزائر
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