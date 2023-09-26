الرئيس التونسي: نجحنا في الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر والأمن يقوم بدور كبير

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الدولة نجحت في الحد من ظاهرة الإتجار بالبشر والإتجار بأعضاء البشر، منوهًا بالدور الكبير للسلطات الأمنية والعسكرية خلال الفترة الماضية.

وقال سعيد – خلال إشرافه الاثنين على اجتماع مجلس الأمن القومي – إن الدولة التونسية ثابتة على مبدأ فرض القانون في كل ربوعها، مشيرًا إلى أن تونس من إفريقيا وتعتز بانتمائها للقارة السمراء، موضحًا العمل على أن تكون إفريقيا للأفارقة، ولكن في نطاق القانون وفي إطار قانون الدولة التونسية.

وشدد سعيد – وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة – على أن الدولة ستعمل بكل قوة من أجل القضاء على الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر.

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس التونسي ضرورة أن يتحمل كل مسؤول في الدولة مسؤولياته، وفقًا لاختصاصاته المحددة بالقانون، وعليه أن يمارسها وأن يتحمل تبعات مسؤوليته، مشيرًا إلى أنه على الجميع العمل دون أن تتدخل مؤسسة الرئاسة.

وفيما يتعلق بحرية الإعلام، قال سعيد إن أمر حرية التعبير أمر غير قابل للنقاش، منوهًا بأن حرية التعبير ليس معناه الكذب والافتراء، موضحًا أن شبكة القنوات التليفزيونية الوطنية التونسية يجب عليها أن تنخرط في الخط التحريري للوطن، مشيرًا إلى أن هناك بعض الإذاعات تقدم حملات للتشويه من أجل إرباك الرأي العام، مؤكدًا أنه لم ينجح أحد في إرباك الرأي العام، ولن يقدر أحد على إرباكه أبدًا.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أكد الرئيس التونسي متابعة موضوع المدينة الطبية بالقيروان على مستوى الرئاسة، وأن العمل يجري من أجل إيجاد التمويلات اللازمة، وهناك مذكرة تفاهم سيتم توقيعها قريبًا، واعدًا بإنجاز هذا المشروع الكبير، خاصةً أن الحق في الصحة حق لكل المواطنين.

وفيما بتعلق بدعم الميزانية، أكد سعيد أن الدولة ستعول على ذاتها دون أن تتنازل عن ذرة واحدة من السيادة التونسية، مشيرًا إلى أن الأمر يجب أن يكون ذلك واضحًا للعالم كله وللتونسيين أيضًا.