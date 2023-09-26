الحضرة للإنشاد الديني والموسيقية للقومي للمسرح يخطفان أنظار جمهور الهناجر

نظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، أمسية فنية شعرية لفرقة الحضرة المصرية للإنشاد الديني والفرقة الموسيقية للمركز مع الشاعر محمد بهجت، وذلك مساء أمس الإثنين، بمسرح مركز الهناجر للفنون، وفي إطار الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، وبحضور وتفاعل جماهيري كبير.

حضر الأمسية الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والفنانة سميرة عبدالعزيز، والفنانة مديحة حمدي، والفنان هاني كمال، والأب بطرس دانيال.

تضمنت الأمسية مجموعة من الأشعار الخاصة بمدح الرسول (ص) للشاعر محمد بهجت، والمدائح النبوية منها: "قصُةالمولد"، و"الله يشهد"، و"صفه لي"، و"النور مولده"، و"جزاَك الله مختار عنا"، و"صِّل يارِّب دواما"، و"صلوا على الزيِّن"، و"الليلة حلوة"، و"إيه العمل يا أحمد"، والتي قدمها مجموعة من المنشدين، منهم؛ الشيخ أشرف مغازي والمداح عبد القدوس عكاشة، والمداح الأسواني معاذ الجعفري، والمداح باسم جمال، والمداح محمد عبد العزيز النقشبندي، والمداح خالد أسامة، بالإضافة إلى المنشد بلال رأفت والمنشد عمر مسعد، بمصاحبة مجموعة من أبرز الموسيقيين؛ منهم: عازف العود سعيد طلعت، وعازفي الإيقاع مصطفى عبد الله، وأحمد القط، وعازف الكمان أحمد ماهر وعازف التشيلو عمرو صبحي.

كما قدم المطرب ماهر محمود، أغنيتي: "أجمل منك"، و"قمر سيدنا النبي".

جاءت الأمسية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.