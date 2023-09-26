رجوى حامد رئيسا لمسابقة "The best dancer" بأكاديمية الفنون

قررت إدارة مسرح د. نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، تكليف الفنانة رجوى حامد رئيسًا لمسابقة "The best dancer"، التي تقام خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل، في الثامنة مساء، بمسرح نهاد صليحة، وبرعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وإشراف المخرج ومصمم الديكور محمود فؤاد صدقي.

رجوى حامد هى ممثلة، وراقصة باليه، ومخرجة، ومدرس مساعد بالمعهد العالي للبالية بأكاديمية الفنون بعد حصولها على الماجستير عام ٢٠١٨، وشاركت بتصميم وتدريب جميع حفلات المعهد العالي للبالية منذ تعيينها معيدة

التحقت رجوى بفرقة بالية أوبرا القاهرة عام ٢٠٠٠ كصوليست أول من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٢١ وشاركت بجميع عروضها داخل مصر وخارجها، ومن أهم أدوارها: باليه "لوركيانا"، و"شكسبير"، و"تانجو"، و"دون كيشوت"، و"كسارة البندق"، و"قرصان"، و"الليلة الكبيرة"، و"بحيرة البجع"، و"رقصات نلتقي بها"، و"طقوس الربيع"، و"زوربا".

كما شاركت كمصممة استعراضات في العديد من الحفلات والمسرحيات والبرامج، فالتحقت كمخرجة ومدربة بفرقة فرسان الشرق عام ٢٠٢٢، وعضو لجنة تحكيم العديد من المهرجانات والمسابقات المحلية والدولية.