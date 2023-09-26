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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

عشرات القتلى والمصابين في انفجار قوي بمستودع للوقود في قره باغ

انفجار مستودع للوقود
انفجار مستودع للوقود
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أفاد التلفزيون العام الأرميني بوقوع انفجار قوي في مستودع للوقود قرب طريق ستيباناكيرت-أسكيران السريع، وأكد سقوط عدد من القتلى والجرحى، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقالت وزارة داخلية الإقليم: "وقع انفجار قوي في مستودع للوقود بالقرب من طريق ستيباناكيرت-أسكيران السريع. وفي الوقت الحالي، تعمل فرق الإنقاذ والفرق الطبية في الموقع. هناك ضحايا وجرحى. وتم نقل العديد منهم إلى المؤسسات الطبية".

 وأفادت وسائل إعلام محلية أن عدد القتلى والجرحى تجاوز 200 شخص.

وتظهر مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أنه كان هناك عدد كبير من السيارات مركونة أمام مستودع الوقود وقت الانفجار.

ويغادر المدنيون قره باغ. ووفقا لأحدث البيانات، وصل 6650 نازحا إلى أرمينيا.

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عشرات القتلى والمصابين انفجار مستودع وقود قره باغ
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