ads
الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

باشينيان يؤكد على أهمية التعاون الوثيق بين وزارتي الداخلية الروسية والأرمينية

رئيس وزراء أرمينيا
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أكد رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، يوم الاثنين، خلال اجتماع في يريفان مع وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، على أهمية التعاون بين وزارتي داخلية البلدين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

ووصل وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، إلى يريفان للمشاركة في اجتماع المجلس المشترك لوزارتي الداخلية الروسية والأرمينية.

وجاء في موقع الحكومة الأرمينية أن "رئيس الوزراء أكد على أهمية التعاون الوثيق بين وزارتي الشؤون الداخلية في البلدين، والعمل المستمر في مكافحة الجريمة".

وأطلع كولوكولتسيف رئيس الوزراء على البرامج المشتركة ونتائج المناقشات مع الزملاء الأرمن.

 هذا وأعرب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في وقت سابق، عن اعتقاده بأن الهياكل والمنظمات الأمنية التي تنتمي إليها بلاده حاليا "غير فعالة".

كما أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو ستصدر قريبا بيانا بشأن عدة تصريحات للقيادة الأرمينية تضر بالعلاقات الثنائية.

ads
باشينيان أهمية التعاون الوثيق وزارة الداخلية الروسية وزارة الداخلية الأرمينية ماريا زاخاروفا
ads