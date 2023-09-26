باشينيان يؤكد على أهمية التعاون الوثيق بين وزارتي الداخلية الروسية والأرمينية

أكد رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، يوم الاثنين، خلال اجتماع في يريفان مع وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، على أهمية التعاون بين وزارتي داخلية البلدين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

ووصل وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، إلى يريفان للمشاركة في اجتماع المجلس المشترك لوزارتي الداخلية الروسية والأرمينية.

وجاء في موقع الحكومة الأرمينية أن "رئيس الوزراء أكد على أهمية التعاون الوثيق بين وزارتي الشؤون الداخلية في البلدين، والعمل المستمر في مكافحة الجريمة".

وأطلع كولوكولتسيف رئيس الوزراء على البرامج المشتركة ونتائج المناقشات مع الزملاء الأرمن.

هذا وأعرب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في وقت سابق، عن اعتقاده بأن الهياكل والمنظمات الأمنية التي تنتمي إليها بلاده حاليا "غير فعالة".

كما أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو ستصدر قريبا بيانا بشأن عدة تصريحات للقيادة الأرمينية تضر بالعلاقات الثنائية.