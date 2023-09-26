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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث مروري بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف
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لقى شاب مصرعه وأصيب آخر، في حادث مروري، مساء اليوم الاثنين، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا بوفاة شاب وإصابة آخر في حادث مروري بمركز الداخلة. 

تبين تصادم سيارة في دراجة نارية  بطريق " موط – بدخلو" أسفر عن وفاة عمرو كامل بكر، 20 عامًا، وإصابة أحمد عماد صابر، 18 عامًا، بجروح وإصابات متفرقة بالجسم. 

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المتوفي والمصاب لمستشفى الداخلة العام، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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