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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء بولندا يطالب شولتس بعدم التدخل في شؤون بلاده

رئيس الوزراء البولندي
رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي
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طالب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي المستشار الألماني أولاف شولتس بعدم التدخل في شؤون بولندا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال مورافيتسكي خلال تواصله مع الناخبين، يوم الاثنين: "تحدث المستشار شولتس مؤخرًا عن حدود منطقة شينجن. وأنا أود أن أقول له ألا يتدخل في شؤون بولندا".

 واعتبر رئيس الوزراء البولندي أن شولتس إما "لم يطلع على المعلومات إلى حد كاف" أو "يعزف في أوركسترا" حزب "المنصة المدنية" المعارض البولندي الذي اتهمه مورافيتسكي بتضخيم فضيحة الفساد المتعلقة بسلطات الهجرة البولندية.

يذكر أن بولندا فتحت تحقيقا في شهبات الفساد المتعلقة بإصدار سلطات الهجرة البولندية تأشيرات شينغن مقابل رشاوى.

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رئيس وزراء بولندا أولاف شولتس التدخل في شؤون بلاده
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