غدا.. آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة في ورش أيام القاهرة الدولي للمونودراما

أعلن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة المخرج أسامة رؤوف، موعد انتهاء تلقي طلبات الاشتراك بالورش المصاحبة للمهرجان، غدا الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري، وتتلقى إدارة المهرجان طلبات المشاركة من خلال موقع الاستمارة الإلكتروني.

وقد أطلق منذ أيام مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما استمارة الاشتراك بالورش المصاحبة ضمن فعاليات المهرجان في دورته السادسة، وسبق وأعلن الفنان لطفي لبيب عضو اللجنة العليا للمهرجان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس الماضي عن ثلاثة ورش مختلفة ضمن فعاليات المهرجان وهي: ورشة التغطية الصحفية للمهرجانات الفنية ويقدمها الصحفي جمال عبدالناصر، وورشة العلاج بالفن وتقدمها الفنانة اللبنانية مروة قرعوني، وورشة لغة الجسد في المسرح ويقدمها الفنان الأرجنتيني ريسار موسكا.

يذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها: إيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة الشاشة المونودراما وتشارك فيها فرنسا، وجورجيا، والمكسيك، والكويت.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، تنطلق فعاليات دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر المقبل، تحت شعار "القاهرة عاصمة المونودراما"، ويرأسه المخرج أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة صفية العمر، والفنان لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني. ‎